БЕЛАЗ представил новый аэродромный тягач для Airbus A320 и Boeing 737.

Белорусская компания БЕЛАЗ завершила заводские испытания нового аэродромного тягача БЕЛАЗ-54011. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

По данным компании, техника предназначена для обслуживания пассажирских самолетов массой от 50 до 150 тонн. В частности, тягач рассчитан на работу с такими лайнерами, как Airbus A320, Airbus A220 и Boeing 737.

В пресс-службе БЕЛАЗ отметили, что при разработке машины особое внимание уделялось надежности конструкции, удобству управления, функциональности и безопасности оператора.

Новый тягач оснащен двигателем экологического класса Евро-3 мощностью 156 лошадиных сил. Максимальная скорость техники достигает 30 км/ч при движении без самолета и до 12 км/ч во время буксировки воздушного судна.

Для повышения устойчивости на аэродроме машина оборудована специальным балластом, который обеспечивает надежное сцепление шин с покрытием даже при гололеде.

Как сообщили в БЕЛАЗ, аэродромный тягач соответствует требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Кроме того, техника оснащена кнопками аварийной остановки и современной системой пожаротушения.

Ранее продажи XCite в России сократились почти втрое за месяц после остановки производства.

Также в Белорусии эксперты проверили состояние седана Geely Emgrand 2023 года после 400 тысяч километров в такси.