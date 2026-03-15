Эксперт: Продажи кроссоверов Xcite идут вниз, запасы скоро закончатся

Как рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков, продажи Xcite сходят на нет. В феврале продано всего 128 штук Это почти в три раза меньше, чем январе (354 шт). Всего с начала продаж реализовано 18753 новых автомобилей Xcite.

Всего было произведено чуть менее 19,7 тысяч автомобилей Xcite. В том числе: чуть более 15,2 тысячи X-cross 7 и чуть меньше 4,5 тысяч X-cross 8.

Сборка автомобилей Xcite прекратилась еще в начале 2025 года. Дилеры до сих пор распродают стоки. Также у дилеров есть тестовые машины, которые поступают в продажу, но как автомобили с пробегом.