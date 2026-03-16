BAIC оснастил внедорожник, знакомый россиянам, встроенным дроном

Китайский BAIC начнет продажи рамного внедорожника с дроном в комплекте. Гибридный рамный внедорожник Xiangye 700 — модернизированная версия BAIC BJ60, который, в том числе, хорошо знаком россиянам и официально представлен на нашем рынке. Новинка привлекает внимание не только хромированной отделкой, но и посадочной площадкой для беспилотника, предусмотренной в качестве опции.

© Motor.ru

Информацию о будущей новинке BAIC опубликовало министерство промышленности и информационных технологий КНР. Xiangye 700 является глубоко модернизированной версией известной модели BJ60. Длина автомобиля составляет 5 040 мм, колесная база — 2 820 мм. У внедорожника массивная решетка радиатора с хромированными элементами, новые бамперы и обязательный атрибут настоящего вездехода — запасное колесо на пятой двери.

Однако главная техническая «фишка» кроется на крыше. В списке опций значится посадочная площадка и, предположительно, система сопряжения с беспилотным летательным аппаратом. Для любителей экспедиций такая «птичка» может стать незаменимым помощником в разведке местности или поиске нужного пути в условиях бездорожья. Кроме того, автомобиль сертифицирован для буксировки прицепа массой до 2,5 т.

Под капотом у Xiangye 700 — последовательная гибридная силовая установка на основе 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 185 л.с., который выступает в роли генератора. Точная емкость батареи и запас хода пока не раскрываются, но сам факт применения последовательной гибридной схемы говорит о стремлении BAIC сочетать внедорожные качества с приемлемой топливной экономичностью. В перспективе такие автомобили могут стать хорошей альтернативой традиционным внедорожникам с ДВС, механически связанным с колесами.

