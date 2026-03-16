Chevrolet избавится от названия гибридного Corvette, отталкивающего покупателей

Chevrolet переименует Corvette, который отпугивал покупателей названием. Речь идет о гибридной модификации американского спорткара, которая носит имя E-Ray. С обновлением этот автомобиль может получить название Grand Sport X, чтобы покупатели не могли по ошибке принять его за электрокар и из-за этого отказаться от покупки.

© Motor.ru

Как сообщает GM Authority со ссылкой на осведомленные источники, Corvette E-Ray переименуют в Grand Sport X. Решение продиктовано заботой о покупателях, которых сбивает с толку буква «E» в названии.

Маркетинговый просчет выявился неожиданно: в эпоху электрификации автомобилей многие потенциальные клиенты ошибочно полагают, что E-Ray — это чистый электромобиль, хотя на самом деле он оснащается гибридной силовой установкой. В результате продажи этой версии далеко не рекордные, и в компании решили, что название играет в этом не последнюю роль, утверждает издание.

При переименовании Corvette E-Ray в Grand Sport X в его названии не останется намека на гибридные технологии, как это уже произошло с недавно представленным ZR1X. В его имени также нет прямого указания на гибридные технологии. Название Grand Sport в модельной линейке Corvette на протяжении истории носили спорткары, занимавшие нишу между базовым Stingray и трековым Z06.

Технически после перед нами будет все тот же полноприводный гибрид, но с прибавкой мощности. Если нынешний E-Ray выдает 655 л.с. за счет связки 6,2-литрового V8 и электромотора в приводе передней оси, то Grand Sport X, по предварительным данным, получит новый 6,7-литровый двигатель с индексом LS6. Суммарная отдача гибридной системы приблизится к 720 л.с.

Официально переименование должно состояться в рамках масштабного обновления всего семейства C8, которое ожидается к 2027 модельному году. Таким образом, Chevrolet надеется не только исправить досадное недоразумение с восприятием модели, но и вдохнуть в нее новую жизнь, вернув в строй легендарное имя Grand Sport.

Ранее Motor подробно рассказывал о Corvette E-Ray — самом быстром и противоречивом в семействе.