Hyundai Palisade сняли с продажи из-за сидений: что произошло

Hyundai приняла решение временно приостановить продажу некоторых версий кроссовера Palisade 2026 модельного года на рынках США и Канады. Ограничения затронут комплектации Limited и Calligraphy из-за обнаруженной неисправности в механизме складывания задних сидений.

Согласно информации от автопроизводителя, электрический привод сидений второго и третьего рядов может неправильно распознавать присутствие пассажиров или посторонних предметов в процессе перемещения. Это касается как функции автоматического складывания, так и системы, обеспечивающей удобный доступ к третьему ряду.

Данное решение последовало за трагическим инцидентом с участием Palisade, повлекшим за собой гибель ребенка. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Компания выразила глубокие соболезнования родным погибшего и вновь подчеркнула, что безопасность клиентов является для нее наивысшим приоритетом.

В настоящее время Hyundai занимается подготовкой официальной сервисной кампании (отзыва) и разработкой долгосрочного технического решения проблемы. Предварительная оценка указывает на то, что потенциально дефектными могут быть около 68 500 автомобилей.

