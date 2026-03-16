В Москве завершилась реставрация автомобиля ЗИМ из музея транспорта. Семиместный седан с несущим кузовом выпускался на Горьковском автозаводе с 1949 года по 1960 год. Экземпляр, находящийся в коллекции Музея транспорта Москвы, поступил в нее в 2000 году. Машина находилась в неудовлетворительном состоянии. После полного цикла реставрационных работ она займет свое место в экспозиции музея на Новорязанской улице.

© Motor.ru

ЗИМ стал символом своей эпохи, занимая нишу между относительно массовым легковым автомобилем М-20 «Победа», который также выпускали на ГАЗе, и правительственным автомобилем ЗИС-110, который изготавливали в Москве, отмечается в сообщении музея.

Проектирование седана ГАЗ-12 с просторным задним диваном и двумя откидными сиденьями-страпонтенами заняло менее двух с половиной лет. Чтобы выполнить задачу в сжатые сроки, инженеры под руководством главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта постарались максимально использовать имеющиеся наработки, а прототип кузова будущего ЗИМа, на котором обкатывались агрегаты, представлял собой удлиненный кузов «Победы».

ЗИМ стал первым автомобилем с тремя рядами сидений и при этом с несущим кузовом. В 1951 году, в рамках государственных испытаний, три экземпляра ЗИМа преодолели более 20 тыс. км. с полной нагрузкой.

В СССР автомобиль ЗИМ продавался гражданам в личное пользование, но позволить его себе могли немногие: этот автомобиль стоил 35−40 тыс. рублей при цене «Победы» в 16 тыс. рублей и «Москвича — в 8−9 тыс. рублей.

Об истории ЗИМа и его технических особенностях подробно писал журнал Motor.