Li Auto завершила более 97% отзывной кампании электромобиля MEGA

Li Auto отзывает электромобиль MEGA 2024: проблема с охлаждающей жидкостью затронула 11 тысяч машин
Китайский автопроизводитель Li Auto практически завершил масштабную отзывную кампанию для электромобиля MEGA 2024 модельного года, затронувшую свыше 11 тысяч машин. На сегодняшний день выполнено более 97,5% работ по замене компонентов, причём уже обслужены 11 128 автомобилей, а около 283 всё ещё ожидают процедуры. Причиной отзыва стала выявленная проблема с охлаждающей жидкостью, обладающей недостаточными антикоррозионными свойствами, что в определённых условиях могло приводить к коррозии алюминиевых элементов в системе охлаждения батареи и контроллера переднего электродвигателя. Об этом сообщает издание tarantas.news.
В результате такой неисправности возможны утечка жидкости, появление предупреждающих сигналов на приборной панели, ограничение мощности или даже невозможность запуска автомобиля. В редких случаях проблема способна вызвать перегрев аккумулятора и риск теплового разгона. Для устранения дефекта дилеры бесплатно заменяют охлаждающую жидкость, тяговую батарею и контроллер переднего электродвигателя.
Компания активно призывает владельцев, ещё не прошедших процедуру, как можно скорее обратиться в сервис. Высокая скорость выполнения отзывной кампании демонстрирует серьёзное отношение китайских производителей к вопросам безопасности. Для быстрорастущего рынка электромобилей оперативное решение подобных проблем становится важным фактором укрепления доверия покупателей.