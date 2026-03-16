Li Auto завершила более 97% отзывной кампании электромобиля MEGA

Китайский автопроизводитель Li Auto практически завершил масштабную отзывную кампанию для электромобиля MEGA 2024 модельного года, затронувшую свыше 11 тысяч машин. На сегодняшний день выполнено более 97,5% работ по замене компонентов, причём уже обслужены 11 128 автомобилей, а около 283 всё ещё ожидают процедуры. Причиной отзыва стала выявленная проблема с охлаждающей жидкостью, обладающей недостаточными антикоррозионными свойствами, что в определённых условиях могло приводить к коррозии алюминиевых элементов в системе охлаждения батареи и контроллера переднего электродвигателя. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В результате такой неисправности возможны утечка жидкости, появление предупреждающих сигналов на приборной панели, ограничение мощности или даже невозможность запуска автомобиля. В редких случаях проблема способна вызвать перегрев аккумулятора и риск теплового разгона. Для устранения дефекта дилеры бесплатно заменяют охлаждающую жидкость, тяговую батарею и контроллер переднего электродвигателя.

Компания активно призывает владельцев, ещё не прошедших процедуру, как можно скорее обратиться в сервис. Высокая скорость выполнения отзывной кампании демонстрирует серьёзное отношение китайских производителей к вопросам безопасности. Для быстрорастущего рынка электромобилей оперативное решение подобных проблем становится важным фактором укрепления доверия покупателей.