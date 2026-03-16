В Китае готовят бюджетный минивэн Dongfeng дешевле 1 млн рублей

В марте на рынке появится обновлённый минивэн Lingzhi PLUS от китайской компании Dongfeng, который обещает стать выгодным выбором для бизнеса и семей благодаря доступной цене и практичности. Официальная премьера запланирована на 18 марта, а стартовая стоимость составит 89 900 юаней, что примерно равно 12 тысячам долларов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль имеет габариты 5170 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1935 мм в высоту при колёсной базе 3198 мм, что обеспечивает просторный салон. Модель предлагается в вариантах на 7 или 9 мест, с задними сиденьями, складывающимися в пропорции 5/5 для гибкой трансформации пространства под грузы или пассажиров, а также оснащена двумя сдвижными боковыми дверями для удобства.

В дизайне использована фирменная решётка радиатора «Dragon Roar», соединённая с фарами хромированными элементами. Технические особенности включают атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 110 кВт (около 150 л.с.) с максимальным крутящим моментом 204 Нм, а также версию с двухтопливной системой CNG. В оснащение входят системы безопасности LDW для предупреждения о выходе из полосы и BSM для контроля слепых зон.

Китайские производители активно развивают сегмент доступных минивэнов, которые пользуются спросом в коммерческих и семейных перевозках. Сочетание просторного салона, низкой цены и экономичных двигателей может сделать Lingzhi PLUS популярным предложением в своём классе, подчёркивая тренд на практичность и доступность.