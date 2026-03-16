Cullinan стал главным хитом Rolls-Royce

Британский автопроизводитель Rolls-Royce обнародовал итоги продаж за 2025 год, продемонстрировав общий объём поставок в 5664 автомобиля, что на 0,8% ниже показателя предыдущего года. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Лидером продаж стал кроссовер Cullinan, который разошёлся тиражом в 3291 единицу, увеличив спрос на 27,1% и обеспечив около 58% общего объёма реализации бренда. Электрическое купе Spectre заняло вторую позицию, однако его продажи упали почти на 47%, составив 1002 экземпляра. Седан Ghost оказался на третьем месте с ростом на 22,9% и результатом в 993 автомобиля.

Флагманский седан Phantom остаётся самой редкой и дорогой моделью в линейке, стартовая цена в США превышает 600 тысяч долларов. Интересно, что в отчёт попали купе Wraith и кабриолет Dawn, производство которых завершилось в 2023 году, но в прошлом году было продано по одному экземпляру каждой из этих моделей.

Несмотря на развитие электрических направлений, компания не планирует отказываться от традиционных двигателей и продолжает модернизацию 6,75-литрового битурбированного мотора V12 для соответствия будущим экологическим нормам Euro 7. Статистика наглядно иллюстрирует доминирование роскошных внедорожников, где Cullinan выступает ключевым драйвером продаж, в то время как переход на электромобили происходит значительно медленнее.