Дизайнеры представили радикальную версию Audi RS5 Avant

В интернете появились цифровые изображения, демонстрирующие возможный облик тюнингованной версии Audi RS5 Avant 2027 года. Дизайнер, известный под псевдонимом avantedesigns_, представил визуализацию спортивного универсала с радикальным широким обвесом, придающим автомобилю экстремальный вид. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Модель RS5 Avant является преемником RS4 Avant и оснащена гибридной силовой установкой. Она сочетает 2,9-литровый битурбированный двигатель V6, выдающий 503 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента, с электромотором, интегрированным в трансмиссию. Электрический компонент добавляет ещё 174 л.с. и 460 Нм, что в сумме даёт 630 л.с. Благодаря такой мощности разгон до 100 км/ч занимает около 3,6 секунды, а батарея ёмкостью 22 кВт·ч обеспечивает до 80 километров пробега на электротяге.

На рендерах автомобиль получил значительно более агрессивный экстерьер, включающий расширенные колёсные арки, массивные боковые юбки и переработанный передний бампер с капотом, оснащённым вентиляционными отверстиями. Задняя часть дополнена крупным диффузором, дополнительным стоп-сигналом и двумя спойлерами, а также необычными колёсными дисками и заниженной подвеской.

Визуальный образ завершают матовый красный цвет кузова, чёрные декоративные элементы и багажный бокс на крыше. Хотя проект существует лишь в цифровом формате, он иллюстрирует, как может выглядеть эта модель при более смелом дизайнерском подходе. Подобные визуализации нередко служат источником вдохновения для будущих тюнинг-проектов.