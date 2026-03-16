Ford Mustang GTD получил цвет Aston Martin: суперкар стал еще эффектнее

Владельцы начинают получать первые экземпляры нового Ford Mustang GTD, причем один из них выделяется благодаря уникальному цвету, заимствованному у Aston Martin. Этот автомобиль с шасси T001, первый в 2026 модельном году, окрашен в оттенок Cinnabar Orange, ранее использовавшийся на спорткаре DB11. Глубокий металлический оранжевый сочетается с пакетом Carbon Series, включающим карбоновые детали и темные диски, а красные тормозные суппорты подчеркивают спортивный дух модели. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Такая персонализация стала возможной благодаря программе Ford Extended Color Palette, позволяющей выбирать практически любой цвет. Ранее в рамках этой программы появлялись версии в Bullitt Green и ярко-розовом оттенке, при этом сам Ford предлагает похожие цвета, такие как Solar Boost или Orange Fury Metallic. Mustang GTD относится к самым дорогим автомобилям марки, с базовой стоимостью около 325 000 долларов, а версия Carbon Series оценивается примерно в 428 000 долларов. Владельцы обязаны хранить автомобиль не менее двух лет, что ранее требовалось и для суперкара Ford GT.

Эта модель фактически представляет собой трековый суперкар с дорожной регистрацией, сочетая экстремальную динамику, редкость и высокий уровень персонализации. Она демонстрирует, насколько далеко продвинулся легендарный маслкар, превратившись в коллекционный суперкар, где индивидуальные цвета и карбоновые детали становятся важной частью имиджа наравне с мощностью двигателя.