Subaru возродила программу Heritage Parts для Impreza WRX и STI

Японский автопроизводитель Subaru запускает специальную программу Heritage Service для владельцев ранних версий Impreza WRX и STI, нацеленную на производство оригинальных запчастей для этих культовых моделей. Инициатива, пока доступная только в Японии, охватывает автомобили на базе кузова GC середины 1990-х годов и включает детали вроде прокладок двигателя, фар и резиновых элементов, отобранных после анализа машин с пробегом свыше 200 тысяч километров. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Программа была представлена на выставке Nostalgic 2 Days в Йокогаме, где также демонстрировался редкий Subaru Impreza Type RA STI Ver.II V-Limited 1996 года, выпущенный тиражом 555 экземпляров в честь победы марки в мировом раллийном чемпионате 1995 года. Заказ запчастей возможен исключительно через японских дилеров Subaru, но опыт других производителей, таких как Mazda и Honda, показывает, что подобные проекты часто расширяются на международные рынки.

Это может означать, что в будущем поддержка распространится и на американские версии WRX и STI, особенно учитывая растущий интерес коллекционеров к ранним поколениям этих автомобилей. Таким образом, программа Heritage Service не только помогает сохранить исторические модели, но и потенциально усиливает их культурную значимость в глобальном масштабе.