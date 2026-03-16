Китайский минивэн GAC M8 подешевел в двух комплектациях на рынке России

В России снизились цены на китайский минивэн GAC M8, что может быть выгодным для потенциальных покупателей. Модель в комплектации GX подешевела на 250 тысяч рублей, что составляет 3,8%, а версия GX Premium стала дешевле на 300 тысяч рублей, или 4,4%. Теперь эти варианты оцениваются в 6 299 999 и 6 449 999 рублей соответственно, согласно рекомендованным розничным ценам без учёта акций и дополнительных опций. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Это ценовое снижение происходит на фоне появления информации о технических характеристиках нового кроссовера GAC Aion V для российского рынка. Такие изменения могут отражать общую динамику на автомобильном рынке, где производители адаптируют свои стратегии к местным условиям. Потребителям стоит учитывать, что указанные цены являются базовыми и могут варьироваться в зависимости от конкретных предложений дилеров.