Bugatti назвала три модели, изменившие стратегию бренда

Современная стратегия Bugatti сформирована тремя ключевыми гиперкарами, каждый из которых задал уникальное направление для бренда. Chiron Super Sport 300+ установил инженерный рекорд, достигнув скорости 304,77 мили в час в 2019 году благодаря тест-пилоту Энди Уоллесу, что сделало его первым серийным автомобилем, преодолевшим 300 миль в час. Divo сосредоточился на управляемости и аэродинамике с переработанным шасси и кузовом, выпущенным в 40 экземплярах, которые быстро разошлись. Centodieci, выпущенный в 10 экземплярах, переосмыслил дизайн EB110 1990-х годов, сохраняя двигатель W16, подчеркивая стратегию ультраограниченных коллекционных моделей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Bugatti

Вместе эти модели демонстрируют подход Bugatti, сочетающий технологическое превосходство, индивидуальный дизайн и эксклюзивность, что теперь определяет главные ценности для клиентов марки. Этот тройной фокус позволяет бренду оставаться лидером в мире гиперкаров, предлагая не только скорость, но и уникальность. Такая стратегия свидетельствует о глубоком понимании рынка и потребностей аудитории, стремящейся к редким автомобилям.

Эволюция Bugatti через эти модели показывает, как компания адаптируется к меняющимся трендам, сохраняя свою сущность. От рекордов скорости до коллекционной редкости, бренд продолжает удивлять, укрепляя свою репутацию. Это подтверждает, что будущее гиперкаров лежит в балансе инноваций и эксклюзивности, что делает каждую модель желанной для ценителей.