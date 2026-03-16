Прошло 12 лет, а он как новый: на продажу выставили Toyota Land Cruiser Prado

Как выяснила "Российская газета", в городе Мирный (Республика Саха (Якутия) выставили на продажу Toyota Land Cruiser Prado, который с 2014 года проехал всего 4 990 км. За свою "капсулу времени" владелец просит уж очень много - 8,3 млн рублей.

"Продам Toyota Land Cruiser Prado с 4 литровым бензиновым двигателем (282 л.с.), комплектация "Престиж". Куплен в 2015 году у официального дилера в России. Один собственник. Зимой не эксплуатировалась, состояние новой машины. Два ключа, комплекты летней и новой зимней резины с дисками. Только продажа, обмен не предлагать", - говорится в объявлении.

Ранее "РГ" рассказывала еще об одном LC Prado - "капсуле времени": внедорожнике 2017 года выпуска с пробегом 9000 км за 5,95 млн рублей.