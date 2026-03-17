Volvo представила доступную версию EX30 с прежним оснащением

Volvo представила новую базовую версию электрического кроссовера EX30, сделав его более доступным без существенных уступок в оснащении. В комплектации Essential сохраняются ключевые технологии: системы безопасности, ассистенты водителя, мультимедийный экран 12,3 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также функции помощи при парковке и удержания в полосе, при этом обновления программного обеспечения доступны «по воздуху».

© Volvo

Автомобиль предлагается с задним приводом и электромотором мощностью 272 л.с., батарея емкостью 51 кВт-ч обеспечивает запас хода до 339 км, а более дорогая версия Long Range с аккумулятором на 69 кВт-ч увеличивает этот показатель до 476 км. Топовая модификация оснащается двумя электромоторами и полным приводом, развивая до 428 л.с., с четырьмя уровнями оснащения от Essential до Ultra, и продажи уже открыты по цене от примерно 35 800 евро, что усиливает позиции бренда в городском сегменте электрокаров.

Этот шаг позволяет Volvo расширить аудиторию, предлагая сбалансированное сочетание цены и оборудования, что может привлечь больше покупателей, ищущих практичные электрические решения для повседневного использования.