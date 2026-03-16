Мотоциклистов предостерегли от выезда на дороги

Мотоциклистов в одном городе призвали не выезжать на дороги. В столичном департаменте транспорта предостерегли водителей автомобилей от преждевременной замены зимних покрышек на летние, а мотоциклистов призвали сидеть дома и вообще не открывать сезон.

«В Москве сегодня снова солнечная погода. Но напоминаем, что ещё рано выезжать на мотоциклах, а автомобилистам — менять зимние шины на летние. Плюсовая температура ещё не устойчива», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в марте водителям в РФ напомнили о крайней опасности сезонной смены шин. Менять зимние покрышки на летние нужно не в зависимости от сезона на календаре, а только после того, как в регионе установится устойчивое тепло. В частности, автомобилистам рекомендуют ориентироваться на отсутствие ночных заморозков и среднесуточную температуру, которая должна держаться на уровне не менее +5 градусов в течение нескольких дней.

