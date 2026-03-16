АвтоВАЗ разрабатывает новый турбодвигатель для Lada Azimut

Разработка нового турбированного двигателя для предстоящего кроссовера Lada Azimut вызвала активное обсуждение возможных вариантов, причём АвтоВАЗ изучил несколько потенциальных решений. Изначально рассматривалось сотрудничество с китайским концерном GWM, что позволило бы использовать силовой агрегат от модели Haval Jolion, но этот путь, по-видимому, не принёс желаемых результатов. Позже обсуждался двигатель от гибридного кроссовера Voyah Free производства Dongfeng, однако его конструкция, основанная на цикле Миллера и предназначенная для гибридных систем, оказалась не вполне подходящей для стандартной бензиновой версии. Сейчас, согласно последней информации, вероятным сценарием стала разработка нового 1,5-литрового турбодвигателя китайскими инженерами, скорее всего, путём доработки существующего агрегата под спецификации российской компании. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Этот двигатель, вероятно, будет применяться исключительно на модели Azimut, без перспектив использования на других автомобилях марки. Такое решение может объясняться напряжённой конкуренцией на российском рынке, где новый кроссовер должен занять место в сегменте компактных внедорожников, уже занятом китайскими моделями, включая Haval Jolion. Разработка собственного силового агрегата, даже при участии китайских партнёров, позволит АвтоВАЗу снизить зависимость от прямых поставок двигателей от конкурентов, что может укрепить позиции бренда в этом динамичном сегменте.