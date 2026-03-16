Водителей призвали не спешить с заменой зимней резины

Несмотря на солнечную погоду, московским водителям пока рано менять зимние шины на летние, а также выезжать на мотоциклах. С таким предупреждением выступил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что плюсовая температура в городе еще не установилась окончательно, поэтому торопиться с переходом на летнюю резину не стоит. Мотоциклистам также рекомендовали повременить с выездами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 16 марта в Москве ожидается рекордно теплая погода. По его словам, воздух в столице прогреется до +11 градусов, что может повторить рекорд 2015 года (+10,3). Осадков не прогнозируется.

Синоптик пояснил, что теплая и сухая погода обусловлена западной периферией азиатского антициклона. Будет дуть южный и юго-восточный ветер скоростью 1–6 м/с, атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Тишковец добавил, что малооблачная погода без осадков сохранится в столице до четверга. Ночью ожидается до –3 градусов, днем воздух будет прогреваться до +9…+12. К концу недели погода может испортиться.