Китайский седан Maextro S800 обошел по популярности Porsche Panamera

В Китае появился новый игрок, который тихо меняет правила игры на рынке роскошных автомобилей. Maextro S800 уже продается лучше, чем Porsche Panamera, BMW 7-Series и Mercedes-Maybach S-Class вместе взятые.

Иностранные бренды, включая Porsche, сталкиваются с падением спроса. В прошлом году продажи немецкой марки в Китае упали примерно на 26%, а поставки по всему миру сократились на 10% – до 279 449 машин. Раньше Китай был главным драйвером роста Porsche, но сегодня всё меняется.

Новая волна китайских покупателей ценит электромобили и технологии, а локальные бренды предлагают больше мощности и функций за меньшие деньги. Например:

Maextro S800 стартует с $103 000 — на 40% дешевле Panamera.

Xiaomi SU7 ускоряется до 100 км/ч за 2,1 секунды, развивает 350 км/ч и почти в два раза мощнее Taycan — при цене в треть от Porsche.

Потребители видят в местных EV инновации, а не компромисс, особенно молодое поколение. Поэтому китайские бренды вроде Huawei, Xiaomi и BYD активно отбирают клиентов у мировых люксовых марок.

Porsche признает, что престиж больше не гарантирует успеха. Компания сокращает дилерскую сеть и пересматривает стратегию в Китае, делая упор на спорткары и SUVs с высокой маржой, а также на электрификацию без ценовой конкуренции с местными EV.

В ближайшее время Porsche планирует запуск полностью электрического Cayenne и разработку новых SUV только для Китая. Новый центр в Шанхае займется созданием локальной мультимедийной системы, интегрированной с китайскими приложениями.

В условиях стремительно меняющегося китайского рынка именно внимание к местным потребностям может стать ключевым фактором успеха, наряду с производительностью и престижем.