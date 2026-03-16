Объявлены сроки перезапуска завода Toyota в России

Модель автомобиля, выпуск которого начнется на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, назовут на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

"Партнерская модель будет анонсирована на Петербургском экономическом форуме", - сообщили агентству в деловых кругах.

Серийное производство на бывшем заводе Toyota начнется в начале - середине 2026 года. После перезапуска планируется выпускать 1 тыс. автомобилей в год, сообщал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что на бывшем заводе Toyota планируется запустить производство автомобилей класса "люкс".

В сентябре 2022 года Toyota объявила о прекращении выпуска автомобилей на своем предприятии в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на выпуск 100 тысяч машин в год.