В РФ массово игнорируют оформление одного документу на машину

Россияне массово игнорируют оформление одного документа на машину. Примерно 25% автомобилей на российских дорогах не имеют оформленной «автогражданки» — то есть каждое пятое транспортное средство. К такому выводу пришли эксперты IZ.RU после анализа оформленных в 2025 году полисов ОСАГО к стоящим на учёте ГИБДД транспортным средствам.

По мнению экспертов, многие машины без страховки действительно зарегистрированы, но не выезжают на дороги. Тем не менее, проблему называют «достаточно острой», а страховщики сообщают, что реально отсутствует «автогражданка» примерно у 7—10% транспортных средств.

В РСА заявили, что ингорирующие требования законодательства автомобилисты создают массу проблем для добросовестных граждан. В частности, в отсутствие страховки они должны за свой счёт оплачивать ремонт и своей машины, и чужой, а денег на это может попросту не хватить.

«После отмены с 1 марта 2025 обязанности автовладельца по предоставлению договора ОСАГО при осуществлении регистрационных действий единственным способом проконтролировать наличие договора ОСАГО остаётся проверка документов сотрудниками Госавтоинспекции. Контроль наличия страховки с помощью камер нужен именно для защиты автовладельцев, которые попадают в ДТП и потом вынуждены взыскивать с автовладельца без полиса причинённый ущерб в судебном порядке», — считают страховщики.

В прошлом году россияне оформили 54,4 млн полисов ОСАГО — это на 21,5% больше, чем в 2024 году. При этом сами страховщики связывают рост с высоким спросом на краткосрочные полисы, особенно среди таксистов — на их долю пришлось 99,87% оформленных документов.

Суммарно автомобилисты оформили полисов на 329,47 млрд рублей, при этом объём выплат пострадавшим в ДТП водителям составил 294,49 млрд рублей. По мнению экспертов, если отказаться от подхода с занижением выплат, проблема решится сама собой.