Honda представил обновленный кроссовер CR-V 2026 модельного года

Японский автопроизводитель Honda представил обновлённый кроссовер CR-V 2026 модельного года, который теперь включает расширенную линейку гибридных версий и новые технологические решения, сопровождаемые умеренным ростом цен. Базовая стоимость начинается от 44 900 австралийских долларов, что примерно на 3 000 долларов выше предыдущего уровня, при этом начальная комплектация остаётся VTi X. В ассортименте также доступны гибридные и более оснащённые модификации, такие как e:HEV X, e:HEV L, VTi L7 и e:HEV LX AWD, а самой дорогой стала e:HEV RS AWD с ценой около 64 400 австралийских долларов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ключевым обновлением стал новый мультимедийный экран диагональю 9 дюймов, установленный во всех версиях и оснащённый встроенными сервисами Google, включая навигацию Google Maps и возможность загрузки приложений через Google Play. Даже базовая версия оснащается светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфона и пакетом систем безопасности.

Гибридные модификации получили дополнительные функции, такие как увеличенная цифровая приборная панель, режимы движения Eco, Sport и Normal, а также систему рекуперации энергии с подрулевыми лепестками. Под капотом гибридных версий используется 2,0-литровая установка мощностью 184 л.с. с крутящим моментом 335 Нм, тогда как турбированный двигатель 1,5 литра мощностью 190 л.с. теперь предлагается только в базовых вариантах.

Расход топлива в зависимости от версии составляет от 5,5 до 7,3 литра на 100 км. Продажи обновлённого Honda CR-V уже стартовали, а первые поставки покупателям начнутся в ближайшее время, что подчёркивает готовность компании к активному продвижению модели на рынке.