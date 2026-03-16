Бренд MG может поднять цены на все свои автомобили в Европе

Автомобильный бренд MG рассматривает возможность запуска собственного производства в Европе, что может привести к пересмотру его рыночной стратегии на континенте. Пока что успешные продажи в Европе и Великобритании обеспечиваются доступными моделями, производимыми на китайских заводах материнской компании SAIC, где издержки ниже. Однако локальное производство неизбежно повысит себестоимость, заставляя бренд смещать акцент с ценового преимущества на ценность, технологии и оснащение, как отмечает глава MG Europe Уильям Ван. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Точное место для завода ещё не выбрано, рассматриваются несколько стран ЕС, включая Испанию и государства Восточной Европы, такие как Венгрия. Великобритания также остаётся вариантом, хотя и менее вероятным. Если проект реализуют, производство может стартовать уже в следующем году, сосредоточившись в первую очередь на электромобилях.

В будущих моделях MG планирует использовать инновационные технологии, например, батареи с полутвёрдым электролитом, которые уже применяются в электромобиле MG 4 Urban и отличаются повышенной безопасностью и стабильностью при низких температурах. Компания также изучает внедрение более продвинутых систем подвески и других решений, ранее характерных для премиальных сегментов.

Несмотря на планы по европейскому производству, MG намерена сохранить глобальную цепочку поставок, продолжая выпуск части моделей в Китае. Руководство бренда считает, что такое сочетание позволит поддерживать баланс между технологичностью и доступной ценой автомобилей.