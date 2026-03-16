Почему SWM не уйдет из России, несмотря на слухи

Экспертные прогнозы о скором уходе Kaiyi и SWM с российского рынка, озвученные Ириной Франк, наткнулись на неожиданное противоречие. Если Kaiyi действительно находится в зоне риска с убытком 1,9 млрд рублей за 2025 год и закрытием трех десятков дилерских центров, то у SWM ситуация куда сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Парадокс в том, что SWM входит в число брендов, которые не просто заявляют о намерении остаться, а уже в 2026 году запускают на калининградском «Автоторе» производство двух новых моделей – G03F и G01 Pro по технологии полного цикла (CKD). Это не просто крупноузловая сборка, а полноценная сварка кузовов, катафорезное грунтование и окраска с использованием оцинкованной стали для адаптации к российским дорогам. Такой уровень локализации автоматически выводит бренд из категории «легких целей» для ухода.

Эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин, напротив, включил SWM в десятку кандидатов на выход, аргументируя это убытками после повышения утильсбора и проигранной конкуренцией Geely и Haval. Однако логика производителя может быть иной: раз уж вложились в производственную линию в Калининграде, обратной дороги практически нет. Заводские мощности требуют загрузки, а значит, SWM будет бороться за долю рынка, даже если текущие продажи оставляют желать лучшего.

Напомним, что продажи XCite в России сократились почти втрое за месяц после остановки производства.