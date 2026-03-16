Honda Passport 2026 обошла Toyota Tacoma в рейтинге надежности автомобилей

Рейтинг автомобилей с наивысшей надёжностью представил неожиданный результат, когда Honda Passport обошла Toyota Tacoma по совокупности характеристик. Модель 2026 года демонстрирует практически безупречную репутацию в плане долговечности, низкого уровня поломок и высоких показателей безопасности, а также отличается выгодной ценой приобретения и скромными затратами на содержание. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Honda

В список вошли и другие модели, включая Toyota 4Runner 2026 года, который славится выдающейся ремонтопригодностью и хорошей стоимостью перепродажи, несмотря на жёсткую подвеску. Mazda CX-5 2025 года сочетает проверенную надёжность с привлекательным дизайном интерьера, динамичным поведением на дороге и отличной топливной экономичностью, хотя мультимедийный интерфейс слегка устарел.

Porsche Macan 2026 года представляет собой спортивный кроссовер премиум-класса с исключительным качеством сборки и практически полным отсутствием технических неисправностей, несмотря на высокую цену покупки и дорогие сервисные работы. Subaru Impreza 2026 года известна традиционным японским подходом к качеству, низким уровнем износа ключевых элементов и высокой безопасностью, что делает её популярной среди семей и начинающих водителей.

Toyota Corolla Cross 2026 года предлагает простоту управления, высокий комфорт и отличную экономию топлива, с удобным салоном и надёжным техническим оснащением при приемлемых затратах на обслуживание. Subaru Crosstrek 2026 года входит в число лидеров по мировой надёжности, с достойным качеством материалов салона, эффективным распределением пространства и великолепной системой полного привода, хотя расходы на эксплуатацию умеренно повышенные.

Toyota Crown Signia 2026 года сразу зарекомендовала себя как одна из наиболее надёжных машин в сегменте премиальных седанов, с плавностью хода, эффективностью двигателя и редкостью серьёзных дефектов. Toyota RAV4 2025 года стабильно лидирует в рейтингах надёжности независимо от типа силового агрегата, с дешёвым техобслуживанием и доступностью запасных частей, обеспечивая низкую общую стоимость владения.

Nissan Kicks 2026 года привлекает низкой ценой и демократичной стоимостью содержания, сохраняя привлекательную внешность благодаря продуманному дизайну и высококачественным материалам, хотя ускорение оставляет желать лучшего, что делает его отличным вариантом для городских поездок.