Компания Renault запустила в Индии продажи кроссовера Duster нового поколения. Местный паркетник получил собственные дизайн и технику. Сейчас покупателям доступны «традиционные» машины, позже появится гибрид.

© Колеса.ру

Премьеру индийского нового Renault Duster провели еще в январе. Паркетник дебютировал в самой богатой «приветственной» версии Iconic Launch Edition. А теперь в Индии раскрыты все комплектации и цены и дан старт продажам. Также напомним, что в этой стране присутствовал только Дастер первой генерации, тогда как на глобальном рынке представлен уже «третий» кроссовер. Ну и добавим, что индийцам доступны машины локального производства («мировой» свежий Duster выпускают в Турции).

У индийского Renault Duster свой дизайн. Такому паркетнику достались оригинальные бамперы, в фарах – другая начинка. Иными сделаны и задние фонари, вдобавок они объединены между собой светящейся полоской. Спереди у «индийца» красуется надпись с названием модели (у глобального Дастера – название марки).

Интерьер тоже оформлен иначе. Если «мировой» кроссовер имеет отдельно стоящий планшет мультимедийной системы, то у индийского Duster тачскрин прилеплен к виртуальной приборке. Причем в Индии мультимедиа появляется только начиная со второй по старшинству комплектации. У базового же паркетника – пластиковая вставка.

Сейчас у индийского Renault Duster шесть исполнений – Authentic, Evolution, Techno, Techno+, Iconic и упомянутый выше «приветственный» вариант Iconic Launch Edition. В списке оборудования самого дешевого кроссовера значатся: неокрашенный пластиковый обвес, 17-дюймовые стальные колеса, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, 7-дюймовый приборный экран, кондиционер и шесть подушек безопасности. Следующая комплектация – это 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше и антенна-плавник, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,1 дюйма, камера заднего вида, круиз-контроль.

В версии Techno появляются полностью светодиодные фары и противотуманки, дополнительная защитная вставка серого цвета на переднем бампере, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль. У Renault Duster Techno+ есть 18-дюймовые диски, передний парктроник, виртуальная приборка на 10,25 дюйма и система мониторинга «слепых» зон. Топовый вариант Iconic имеет вентиляцию передних кресел, мультимедиа с сервисами Google, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Наконец, «приветственная» версия Iconic Launch Edition получила особый наружный декор.

На данный момент индийцам доступны только «традиционные» кроссоверы. Дизеля, как и в случае с глобальным Дастером, нет. Базовый индийский Renault Duster предложен с бензиновой турботройкой 1.0 TCe мощностью 100 л.с. (166 Нм) и шестиступенчатой механикой. В версиях Evolution и Techno помимо этого двигателя кроссовер также может быть оснащен турбочетверкой 1.3 TCe (163 л.с., 280 Нм) в сочетании с 6МТ или шестиступенчатой же роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Богатые варианты Techno+, Iconic и Iconic Launch Edition представлены только со старшим 1.3 TCe (механика или робот). Привод в любом случае лишь передний. Позже в продаже появится гибрид Full hybrid E-Tech 160 с четырехцилиндровым атмосферником 1.8, стартер-генератором, тяговым электромотором и батареей емкостью 1,4 кВт*ч. Совокупная отдача – 160 л.с. и 172 Нм.

Чисто бензиновый Renault Duster оценили в 1 049 000 – 1 849 000 рупий, что эквивалентно примерно 920 000 – 1 622 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем местным эксклюзивом такой Дастер все-таки не останется. Впоследствии кроссоверы индийского производства отправят на экспорт в ЮАР и в некоторые страны Персидского залива. А в следующем году в Индии еще наладят выпуск младшего паркетника с дизайном концепта Renault Bridger – эту модель тоже будут поставлять на другие развивающиеся рынки.