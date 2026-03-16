Суд в Чехове конфисковал Kia у мужчины за повторную пьяную езду

Водитель машины Kia Андрей Хаяров вновь попался полиции, будучи пьяным за рулем. В связи с этим Чеховский суд конфисковал автомобиль у мужчины. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— 16 октября 2025 года подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своей машины в нетрезвом состоянии и передвигался в городском округе Чехов, где был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина лишился своей иномарки, его также оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили водительских прав на два года.

До этого на таком же правонарушении попалась женщина в Ногинске. Она вновь села за руль пьяной, хотя ее прежде штрафовали и лишали прав за отказ от медосвидетельствования. В итоге суд конфисковал у женщины BMW. Помимо этого, ее оштрафовали на 200 тысяч рублей. В течение двух следующих лет правонарушительнице нельзя садиться за руль.