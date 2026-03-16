Когда камеры смогут штрафовать шумный транспорт и смогут ли

Автовладельцев и мотоциклистов хотят начать штрафовать за чрезмерно шумный транспорт с помощью камер, которые фиксируют не только картинку, но и звук. Идея давняя. До сих пор не реализованная. Но, как сообщают СМИ, столичное правительство настаивает на введении такой меры пресечения. И даже рекомендовали Мосгордуме разработать и продвинуть такой законопроект в Госдуме.

Но вот беда. В Госдуме уже три таких законопроекта. Два из них отклонены. Один из них, кстати, был внесен Мосгордумой. А третий прошел первое чтение, был принят в 2023 году, но дальше не продвинулся. В чем проблема?

Автоматические штрафы могут выноситься за нарушения правил дорожного движения (глава 12 Кодекса об административных правонарушениях), а также за нарушение правил благоустройства. Как такового, благоустройства в КоАП нет. Но ответственность за него предусматривается местными, региональными Кодексами. В частности, к ней относится парковка на газоне, да и вообще любое нарушение правил парковки. В том числе, неоплата стоянки на платной парковке.

Но с шумом все сложнее. По непонятной причине, власти и некоторые эксперты говорят об ответственности по статье 12.5 КоАП - неисправность авто, запрещающая эксплуатацию Но это не совсем так. Есть специальная статья КоАП - 8.23. Она касается транспорта, который превышает уровень шума. Причем касается не только автомобилей, но и мотоциклов, а также морских и речных судов. В общем, эта статья - специальная норма для статьи 12.5 КоАП. А если есть специальная норма, то решение выносятся именно по ней, а не по основной статье. Вот тут вся коллизия и скрылась. Ни водителя автомобиля, ни мотоциклиста за неисправный глушитель нельзя привлечь по статье 12.5 КоАП, поскольку его можно наказать только по статье 8.23. Но эта статья не относится ни к дорожной безопасности, ни к благоустройству. А значит, камеры просто не смогут выносить штрафы в автоматическом режиме по закону.

Более того, штрафы за те или иные нарушения могут выносить только те органы, которые имеют на это право. Например, за нарушение правил парковки, стоянку под запрещающими знаками МВД передало некоторым региональным властям. Но статья 8.23 относится к ее компетенции. И никому никаких полномочий МВД пока передавать не собирается. Таким образом, камеры-шумомеры в ближайшее время не заработают. Разве только для сбора статистической информации.