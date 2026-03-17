Продажи электромобилей в США рухнули на 41%

Американский рынок электромобилей столкнулся с резким спадом в начале 2026 года. Количество регистраций таких машин в январе сократилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 59 802 единицы при общем объёме продаж новых автомобилей около 1,2 миллиона. Это привело к снижению доли электромобилей до 5,1% с 8,3% годом ранее. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Основной причиной падения аналитики считают отмену федеральной налоговой льготы в размере 7 500 долларов, которая перестала действовать 30 сентября 2025 года. После этого покупка электромобилей стала менее выгодной для многих потребителей. Большинство автопроизводителей показали отрицательную динамику продаж, включая Tesla, крупнейшего продавца электромобилей в США, где продажи упали на 26% до 32 123 автомобилей.

Несмотря на общий спад, несколько брендов смогли продемонстрировать рост на падающем рынке. Cadillac увеличил продажи электромобилей на 8,1%, Toyota — на 25%, а Lucid почти удвоил показатели с ростом на 97%. Lexus также показал заметный рост на 166%, а Maserati увеличил продажи на 140%, хотя абсолютные цифры остаются небольшими: Lexus продал около 810 электромобилей, а Maserati — всего 12.

Эксперты полагают, что рынок переживает период корректировки после отмены субсидий, когда производители и покупатели вынуждены адаптироваться к новым условиям. Темпы роста электромобилей могут временно замедлиться. При этом в Европе ситуация развивается иначе: в январе европейский рынок электромобилей вырос на 13,9%, а их доля достигла 19,3%, что почти в четыре раза выше текущего показателя в США.