Секретная служба США получила внедорожные Cadillac Escalade

В автопарке президента США появились два специализированных внедорожника Cadillac Escalade, предназначенные для использования в условиях, где стандартный бронированный лимузин, известный как «The Beast», не может пройти. Эти автомобили, названные Camp Package, дополняют основной транспорт и демонстрируют серьёзную бронезащиту, о чём свидетельствуют усиленные стёкла и тяжёлые колёса. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Впервые машины были показаны публично во время Всемирного экономического форума в Давосе, но детали стали известны лишь недавно. По внешнему виду они напоминают предыдущее поколение Escalade, хотя представители Секретной службы описывают их просто как полноразмерные внедорожники под брендом Cadillac. Возможно, в основе лежит платформа Chevrolet Suburban, поскольку модели концерна GM часто используют общую архитектуру.

Точные характеристики и уровень защиты остаются засекреченными, но массивная конструкция указывает на высокую степень безопасности. Такие внедорожники уже применялись Секретной службой ранее, например, на базе Suburban для сложных маршрутов. Новые Escalade продолжают эту традицию, становясь внедорожным дополнением к знаменитому президентскому лимузину.