КамАЗ выпустит новый 18-литровый турбодизель

Для тракторов «Кировец» выпустят двигатель объёмом 18 литров. На Тутаевском моторном заводе, который принадлежит группе КамАЗ, продолжается освоение производства нового двигателя Р6. Это тракторная версия рядного 6-цилиндрового дизеля, которым оснащаются флагманские грузовики поколения К5.

В ближайшие месяцы планируется запустить сборку агрегатов объёмом 13 литров. Сейчас продолжается подготовка участка сборки и испытаний рядных двигателей, где уже смонтированы освещение, инфракрасный обогрев, сборочный стенд, плюс идёт монтаж подстанции.

Первая поставка готовой продукции на конвейер Петербургского тракторного завода (ПТЗ) запланирована на июль этого года. Напомним, что ПТЗ производит известные российские тракторы «Кировец».

Следующим этапом развития ТМЗ должно стать проведение опытно-конструкторских работ и организация выпуска двигателей Р6 увеличенного рабочего объёма — в 15,2 и 18,0 литров.

Между тем, в продаже массово появились «ооновские» грузовики-вездеходы КамАЗ. Их двигатели отвечают эконормам Евро-2, так как V-образные 8-цилиндровые дизели лишены всякой электроники.