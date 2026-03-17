От чего зависят скидки на новые автомобили

В условиях современного авторынка скидки на автомобили стали ключевым фактором для стимулирования спроса, хотя их природа и эффективность вызывают вопросы. Эксперты подчеркивают, что размер и формат дисконтов напрямую зависят от торгового баланса: при избытке машин на складах наступает "рынок покупателя", а дефицит, как в случае с кроссовером Belgee X70, сводит скидки к минимуму. Николай Иванов из компании "Рольф" отмечает, что скидки могут быть прямыми или связанными с кредитами и трейд-ином, но это не всегда маркетинговый ход, поскольку клиенты иногда выигрывают, погашая займы досрочно. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Сокращение складских запасов, по словам Иванова, быстрее всего уменьшает дисконты, в то время как оживление кредитования играет меньшую роль. Павел Ларин из страхового брокера Mains предупреждает, что некоторые скидки могут скрывать уловки, такие как невыгодные условия по кредитам или трейд-ину, что следует тщательно анализировать. Он добавляет, что распродажи прошлогодних моделей из-за переизбытка могут продолжаться до осени или дольше, подчеркивая важность внимательного подхода к таким предложениям.

Эксперты сходятся во мнении, что скидки на новые автомобили вряд ли исчезнут полностью, так как бизнес зависит от продаж для достижения точки безубыточности, которая для массовых брендов составляет около 80-90 машин в месяц на дилерский центр. Алексей Подщеколдин из Ассоциации РОАД указывает, что многие китайские марки реализуют лишь 10-13 автомобилей ежемесячно, что ставит под вопрос их устойчивость. Таким образом, скидки останутся инструментом рынка, но их характер будет меняться в зависимости от баланса спроса и предложения.