ОСФР передало 17 автомобилей гражданам, пострадавшим на производстве

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области продолжает обеспечивать пострадавших на производстве адаптированными транспортными средствами. С начала 2026 года обладателями ключей от новых автомобилей стали 17 граждан, получивших производственные травмы и профессиональные заболевания.

Выдача специального автотранспорта — важная мера медицинской, социальной и профессиональной реабилитации граждан, пострадавших в разные годы на производстве. Автомобиль предоставляется в рамках страхования от несчастных случаев на основании заключения медико-социальной экспертизы при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к вождению.

Внешне транспорт не отличается от других автомобилей отечественного производства, но его внутреннее оснащение адаптировано с учетом индивидуальных физических особенностей получателя. Срок эксплуатации специально оборудованного автомобиля составляет семь лет. При этом в этот период автовладелец может получать дополнительную помощь от Отделения Соцфонда.

Так, в перечень входит ежеквартальное частичное возмещение трат на топливо, техническое обслуживание и проведение одного капитального ремонта. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний замена специального автотранспорта производится каждые семь лет. При этом ранее выданная машина остается в полной собственности у владельца.

— В 2025 году в Московском регионе ключи от адаптированного транспорта получили 43 пострадавших на производстве. Предоставление таких автомобилей помогает людям вновь обрести уверенность, вернуться к трудовой деятельности и вести активный образ жизни. Отделение оказывает и другие меры поддержки. Граждане, получившие производственные травмы, могут рассчитывать на страховые выплаты, пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка, обеспечение техническими средствами реабилитации, а также оформить ежегодную компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО, — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

