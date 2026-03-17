Skoda Rapid в хорошей комплектации продают по доступной цене

В России появился в продаже лифтбек Skoda Rapid по цене от 2,3 млн рублей.

На вторичном рынке России появилось редкое предложение – лифтбек Skoda Rapid 2022 года с околонулевым пробегом (199 км).

Автомобиль, собранный на заводе в Калуге, все это время провел в гараже, практически избежав эксплуатации. Продавец оценил «капсулу времени» в 2,3 млн рублей.

Несмотря на то, что машина относится к начальной комплектации Active, она неплохо оснащена. Есть кондиционер, круиз-контроль, подогревы передних сидений, мультимедийная система и задние парктроники. Привод – передний, двигатель – 1.6-литровый атмосферник (90 л.с.), который работает в паре с механической коробкой передач.

Вместе с автомобилем новый владелец получит комплект кожаных чехлов, сигнализацию с автозапуском, подлокотник и защитные аксессуары.

Учитывая, что официальные поставки новых Skoda в РФ прекращены, а сам Rapid пользовался огромной популярностью как практичный и недорогой автомобиль, подобные «свежие» экземпляры становятся объектом интереса у ценителей модели.

Автомобили Skoda Rapid и Volkswagen Polo выпускали в Калужской области (на заводе Volkswagen) с 2014 по 2022 год.