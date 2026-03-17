В КНР прошла премьера кроссовера Zeekr 8X. Как отметили журналу Motor участники презентации, презентация новинки собрала меньшее число гостей, чем дебют флагманского Zeekr 9X. Однако сама машина должна быть популярнее: за 8X планируется просить от 376,8 до 446,8 тыс. юаней — это 4,5−5,2 млн рублей, соответственно. И это приятные ценники, учитывая выдающиеся характеристики кроссовера.

© Motor.ru

Новый Zeekr 8X оказался компактнее флагмана: его длина — 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1780 мм, а размер колёсной базы — 3069 мм. Для сравнения, габаритная длина и межосевое расстояние 9X — 5239 мм и 3169 мм, соответственно.

Под капотом скрывается двухлитровый турбированный двигатель мощностью 279 л.с., который способен и вращать колёса, и подзаряжать аккумулятор. Общая отдача трёх электрических моторов достигает 1400 л.с. и 1410 Нм., а разгон до 100 км/ч занимает 2,96 с.

Автомобиль получил большую тяговую батарею ёмкостью 70 кВт·ч, так что запас хода на одном электричестве составляет 410 км. В свою очередь, дальность хода при заправленном бензобаке и заряженном аккумуляторе — 1416 км.

Между тем, в Узбекистане стартовали продажи «дешёвых» Zeekr 9X. У наших соседей марка Zeekr присутствует официально, а потому местное представительство обеспечивает полноценную гарантию.