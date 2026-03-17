Юрист объяснил, чем грозит ограничение максимальных выплат по ОСАГО. Страховщики совместно с властями обсуждают введение законодательного лимита на максимальный размер компенсации по «автогражданке» для восстановительного ремонта машин после ДТП. Иными словами, россияне не смогут получить больше 400 тысяч рублей, даже если страховая нарушила требования. Об этом сообщают IZ.RU со ссылкой на основателя бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

К слову, юрист напомнил, что обсуждаемая мера идёт вразрез с решением Верховного суда.

«Верховный суд неоднократно подтверждал: если страховая компания незаконно отказала в ремонте или нарушила сроки, с неё можно взыскать убытки сверх лимита, а также неустойку 0,5% за каждый день просрочки и штраф в размере 50% от присужденной суммы», — отметил Русяев.

По его словам, именно эта возможность стала причиной многочисленных претензий со стороны страховых компаний в отношении автоюристов, которые выкупают у граждан право требования и через суд взыскивают дополнительные средства.

При этом для самих водителей нововведение может означать ослабление позиции в споре со страховщиками в случае нарушения их прав. Что, к слову, также уже приводило к жалобам на жадность автовладельцев.

«Если всю ответственность страховщика “обрежут” на отметке 400 тыс. рублей, переговорная и судебная позиция потерпевшего против страховой компании станет слабее. Формально за непокрытым ущербом можно обратиться к виновнику ДТП по ст. 1072 ГК РФ, но на практике это дольше, сложнее и менее надёжно, чем взыскание со страховщика. Причём убытки, возникшие из-за нарушений самого страховщика, не должны автоматически перекладываться на виновника аварии», — заключил эксперт.

Тем временем в Госдуме призвали не занижать, а увеличить максимальный размер компенсации на ремонт автомобилей россиян после ДТП.