Lada Niva Travel обошла всех и стала самым продаваемым SUV в России

С 9 по 15 марта 2026 года в России было продано 1 179 экземпляров Lada Niva Travel. Такой результат позволил модели уже вторую неделю подряд удерживать лидерство в сегменте SUV, сообщает агентство "Автостат".

На второй строчке рейтинга расположился Haval Jolion, продемонстрировав продажи в 1 157 автомобилей. За ним следует Tenet T7 с показателем в 1 046 проданных единиц.

Четвертое место в списке занял Haval M6, разошедшийся тиражом в 770 штук, а замыкает первую пятерку Tenet T4, показавший результат в 743 автомобиля.

В десятку лучших кроссоверов и внедорожников по результатам одиннадцатой недели также вошли Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

Ранее "РГ" сообщала, что впервые за три года российские бренды по продажам обошли "китайцев".