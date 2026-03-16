Автомобилистам дали рекомендации по смене шин этой весной

Несмотря на установившуюся в столичном регионе теплую весеннюю погоду, синоптики призвали автомобилистов повременить с переходом на летние шины. Ночами в Москве и Подмосковье будут сохраняться заморозки, заявил порталу 360.ru специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до окончания марта столбики термометров по ночам будут опускаться до минус трех градусов, поэтому гололедицы на многих столичных дорогах, включая центр Москвы, не избежать. Наиболее опасным временем синоптик назвал вторую половину ночи и утренние часы, когда высок риск образования гололедицы. Ильин отметил, что в местах большего скопления снега таяние будет проходить медленнее. Тем более в городе местами сохраняются объемные сугробы.

По этим причинам он считает, что «переобувать» машину сейчас точно не стоит. Эксперт напомнил, что и в апреле расслабляться не надо. В истории наблюдений первая декада середины весны в Москве и Подмосковье может быть с метелями.

Ильин считает, что принимать решение о смене покрышек водитель должен с учетом условий эксплуатации машины, типичных маршрутов передвижения и наличия на пути следования грунтовых дорог.

