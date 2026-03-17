Nio приближается к 80 тысячам поставок ES8, демонстрируя устойчивый спрос

Китайский автопроизводитель Nio приближается к знаковому рубежу в 80 тысяч поставок обновлённого электрического кроссовера ES8 третьего поколения. По информации от руководителя пользовательских операций Ян Бо, эта отметка будет преодолена уже в течение текущей недели, что подтверждает устойчивый спрос на модель. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В конце февраля компания отчиталась о 70-тысячном экземпляре, демонстрируя сохранение высоких темпов продаж, которые могут превысить 10 тысяч единиц в марте. Модель ES8 играет центральную роль в бизнесе Nio, поскольку именно она позволила производителю впервые выйти на квартальную операционную прибыль в размере 807,3 млн юаней по итогам четвёртого квартала 2025 года.

В феврале 2026 года на ES8 пришлось 54,14% всех поставок бренда, составивших 11 260 автомобилей, что обеспечило модели третье месячное лидерство в сегменте крупных SUV на китайском рынке. После завершения празднования Китайского Нового года компания наблюдает заметное оживление покупательского интереса.

Для поддержания спроса Nio запустила временную субсидию на покупку ES8 в размере 10 000 юаней, а также представила новую окраску кузова M42 Nebula Red стоимостью 10 000 юаней. Параллельно производитель готовится к выходу нового флагманского SUV ES9 во втором квартале 2026 года, что должно укрепить позиции бренда в премиальном сегменте.