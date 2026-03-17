Totem Automobili выпустила 18-й электрокар серии GT Electric

Новый электрический спорткар Zeal01 от итальянской компании Totem Automobili представляет собой эксклюзивную модель, созданную по заказу клиента из Калифорнии, что подчеркивает индивидуальный подход бренда. Автомобиль, ставший 18-м в линейке GT Series, отличается уникальным дизайном, включая кузов в оттенке Azzurro Pervinca, вдохновленном калифорнийским побережьем, с золотыми акцентами и карбоновыми элементами. Впервые для электрической версии использован двухцветный салон из кожи Nappa и специальной ткани pied-de-poule, разработанной совместно с флорентийской мастерской. Технические особенности включают электронно-управляемую подвеску от ORAM, позволяющую настраивать автомобиль под разные стили вождения, а также карбоновые сиденья Sabelt и синие тормозные суппорты Brembo. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Сотрудничество с владельцем при разработке Zeal01 отражает философию Totem Automobili, где каждый проект создается с учетом пожеланий клиента, что способствует высокой степени персонализации. Этот подход позволил интегрировать современные технологии, такие как CNC-обработанные детали интерьера и стеганые дверные панели, в сочетании с традиционными итальянскими ремесленными техниками. В компании отмечают, что Zeal01 является одним из наиболее продвинутых электрических автомобилей в их портфолио, демонстрируя баланс между инновациями и классическим дизайном.

Автомобиль не только выделяется визуально, но и предлагает адаптивную подвеску, которая может быть настроена для комфортной или спортивной езды, что подчеркивает его универсальность. Использование качественных материалов, таких как кожаная обшивка потолка и контрастная строчка в салоне, добавляет роскоши и функциональности. Totem Automobili продолжает развивать электрическую платформу, сохраняя приверженность эксклюзивности и высоким стандартам производства, что делает Zeal01 значимым шагом в эволюции бренда.