Lucid запускает гибридную модель продаж с дилером в Германии

Американский автопроизводитель Lucid Motors открывает новую страницу в своём европейском развитии, заключив партнёрство с немецкой дилерской группой Wackenhut, которая станет первым независимым торговым партнёром бренда на этом континенте. С 30 марта 2026 года центр Wackenhut в Баден-Бадене начнёт предлагать полный ассортимент электромобилей Lucid, включая продажи и обслуживание, а летом аналогичные услуги появятся в Штутгарте. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Lucid

Это соглашение знаменует переход к гибридной модели продаж, где Lucid сохранит собственные каналы прямых продаж, одновременно привлекая независимых дилеров для усиления присутствия на ключевых рынках. В рамках этой схемы компания удерживает контроль над брендом и ценообразованием, в то время как партнёры сосредоточатся на локальных продажах и сервисном обслуживании. Группа Wackenhut, управляющая одиннадцатью автосалонами в регионе Баден-Вюртемберг, уже сотрудничает с такими премиальными марками, как Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Aston Martin, Smart, Skoda и Fuso.

В настоящее время Lucid уже располагает собственными студиями в нескольких немецких городах, включая Мюнхен, Франкфурт, Дюссельдорф и Гамбург. Параллельно бренд активно расширяет сеть сервисных центров и мобильных подразделений, чтобы обеспечить клиентам качественное обслуживание. Это стратегическое партнёрство позволяет Lucid укрепить свои позиции в Европе, сочетая прямые продажи с дилерской поддержкой для более эффективного охвата рынка.