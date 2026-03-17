Прошло 13 лет, а он почти как новый: на продажу выставили Renault Duster

Как выяснила "Российская газета", в Москве выставили на продажу Renault Duster 2013 года выпуска, который проехал не так и много - чуть больше 20 тысяч км. Владелец просит за свой автомобиль 1,3 млн рублей.

"Машина покупалась для отца. Он отец на даче от магазина до частного дома. Полный привод. Механическая коробка передач, 6-ти ступенчатая. Честный пробег (продается в связи с покупкой другого автомобиля). Все в хорошем состоянии. Ремонта не требует (немного царапин спереди на капоте - заезжал в лес). Резиновые коврики и в салоне, и в багажнике. Передние стеклоподъемники. Музыка с Bluetooth, с USB, с подключением к телефону, с управлением музыкой под рулем. В салоне никто не курил. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП", - говорится в объявлении.

Судя по фото, Duster действительно в отличном состоянии. Под капотом у кроссовера двухлитровый мотор (135 л.с.).

Ранее "РГ" рассказывала, что в РФ сняли с хранения и выставили на продажу новый Renault Logan.