Эксперт Целиков: Доля китайских автомобилей в России идет вниз
За первые два месяца 2026 года в России было продано 160,6 тысяч новых легковых автомобилей. В том числе 64,2 тысячи авто китайских брендов. Их доля опустилась до 40%. Напомню, что в прошлом году была 51,7%. Основная причина снижения - запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю "забрал" Tenet у Chery, рассказывает глава "Автостата" Сергей Целиков.
В региональном плане разбег рыночной доли китайских брендов колеблется от 15% (Калмыкия) до 62% (Калининградская область).
В столичных регионах доля "китайцев" выше среднего. В Москве на их долю приходится 49% рынка, а в Московской области аж 52%.
В Санкт-Петербурге доля китайских брендов тоже выше половины (51,4%). Да и весь Северо-Западный регион оказался более "влюбленным" в китайские автомобили, нежели другие регионы страны. Расклад по федеральным округам таков:
▪️СЗФО - 49,5%
▪️ЦФО - 45,2%
▪️СФО - 42,6%
▪️ЮФО - 38,9%
▪️УФО - 37,3%
▪️ДФО - 34,2%
▪️ПФО - 32,1%
▪️СКФО - 29,8%
▪️Прочие - 30%
Три региона с минимальной долей китайских брендов это Калмыкия (15%), Ингушетия (17%) и Камчатский край (18%). Если в первых двух регионах "китайцев" вытесняют "наши", то на Камчатке (и в соседних) рыночную долю отнимают "японцы".