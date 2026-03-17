Доля китайских автомобилей в России идет вниз

За первые два месяца 2026 года в России было продано 160,6 тысяч новых легковых автомобилей. В том числе 64,2 тысячи авто китайских брендов. Их доля опустилась до 40%. Напомню, что в прошлом году была 51,7%. Основная причина снижения - запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю "забрал" Tenet у Chery, рассказывает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В региональном плане разбег рыночной доли китайских брендов колеблется от 15% (Калмыкия) до 62% (Калининградская область).

В столичных регионах доля "китайцев" выше среднего. В Москве на их долю приходится 49% рынка, а в Московской области аж 52%.

В Санкт-Петербурге доля китайских брендов тоже выше половины (51,4%). Да и весь Северо-Западный регион оказался более "влюбленным" в китайские автомобили, нежели другие регионы страны. Расклад по федеральным округам таков:

▪️СЗФО - 49,5%

▪️ЦФО - 45,2%

▪️СФО - 42,6%

▪️ЮФО - 38,9%

▪️УФО - 37,3%

▪️ДФО - 34,2%

▪️ПФО - 32,1%

▪️СКФО - 29,8%

▪️Прочие - 30%

Три региона с минимальной долей китайских брендов это Калмыкия (15%), Ингушетия (17%) и Камчатский край (18%). Если в первых двух регионах "китайцев" вытесняют "наши", то на Камчатке (и в соседних) рыночную долю отнимают "японцы".