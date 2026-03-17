В России разработали новую методику оценки трансмиссионных масел

Трансмиссионные масла являются важнейшей составляющей современного автомобиля. Они смазывают узлы трансмиссии, предотвращая износ, коррозию и перегрев металлических деталей. Также они обеспечивают плавное переключение передач под высокими нагрузками. Ранее экспресс-методика оценки масел для автоматических коробок переключения передач существовала только за рубежом, теперь же она стала доступна и в России.

Новую методику разработала компания "Газпромнефть - смазочные материалы" совместно с Институтом проблем механики имени А. Ю. Ишлинского Российской академии наук. Она позволяет оценить свойства прототипов рецептур всего за 30 минут, что значительно ускоряет процесс разработки отечественных трансмиссионных масел.

"Компания постоянно совершенствует собственную научно-техническую базу для обеспечения максимальной независимости в производстве высокотехнологичных смазочных материалов", - подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец. Тестирование по инновационной методике проводится на базе Научно-исследовательского центра компании, где моделируются процессы, происходящие в узлах трения АКПП. Благодаря этому специалисты могут точно определить, насколько эффективно масло защищает детали от воздействия вибрации. "Отрадно, что опыт и знания сотрудников института помогают нашей промышленности в создании высококачественной отечественной продукции", - заявил директор Института проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН Сергей Якуш.

В Научно-исследовательском центре реализован полный цикл для изучения и создания смазочных материалов. Ежегодно там проводят более 2 тысяч испытаний, связанных с разработкой новых продуктов и модернизацией существующих.