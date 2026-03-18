General Motors работает над системой для зарядки нескольких электромобилей

General Motors разработала инновационную систему, которая позволяет заряжать несколько электромобилей от одного зарядного устройства, что может стать решением для нехватки инфраструктуры. В заявке на патент описана система с основным зарядным устройством постоянного тока, к которому последовательно подключены маломощные точки доступа, каждая с несколькими портами, включая два порта типа «гирлянда» и зарядный порт. Это позволяет распределять энергию по цепочке, обеспечивая одновременную зарядку нескольких транспортных средств, например, в дилерских центрах. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Контроллер системы взаимодействует с каждой точкой доступа, определяя напряжение аккумуляторов подключённых автомобилей, чтобы направлять зарядную мощность туда, где она наиболее необходима. В некоторых случаях приоритет отдаётся транспортному средству с самым низким напряжением, а контроллер может давать команды на подачу определённого выходного напряжения или силы тока. Он также периодически переоценивает состояние аккумуляторов и корректирует процесс зарядки, что повышает эффективность.

Такая технология потенциально способна смягчить проблему ограниченной инфраструктуры для электромобилей, которая остаётся серьёзным препятствием для их массового внедрения. Система GM предлагает практичный подход к зарядке в местах, где требуется обслуживать несколько автомобилей одновременно, демонстрируя инженерный прогресс в этой области.