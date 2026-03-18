General Motors работает над системой для зарядки нескольких электромобилей

General Motors разработала систему для зарядки нескольких электромобилей от одного устройства
General Motors разработала инновационную систему, которая позволяет заряжать несколько электромобилей от одного зарядного устройства, что может стать решением для нехватки инфраструктуры. В заявке на патент описана система с основным зарядным устройством постоянного тока, к которому последовательно подключены маломощные точки доступа, каждая с несколькими портами, включая два порта типа «гирлянда» и зарядный порт. Это позволяет распределять энергию по цепочке, обеспечивая одновременную зарядку нескольких транспортных средств, например, в дилерских центрах. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Контроллер системы взаимодействует с каждой точкой доступа, определяя напряжение аккумуляторов подключённых автомобилей, чтобы направлять зарядную мощность туда, где она наиболее необходима. В некоторых случаях приоритет отдаётся транспортному средству с самым низким напряжением, а контроллер может давать команды на подачу определённого выходного напряжения или силы тока. Он также периодически переоценивает состояние аккумуляторов и корректирует процесс зарядки, что повышает эффективность.
Такая технология потенциально способна смягчить проблему ограниченной инфраструктуры для электромобилей, которая остаётся серьёзным препятствием для их массового внедрения. Система GM предлагает практичный подход к зарядке в местах, где требуется обслуживать несколько автомобилей одновременно, демонстрируя инженерный прогресс в этой области.