Прошло исследование: каждый третий водитель ни за что не продаст свой автомобиль
Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service специально для "Российской газеты" провела исследование о том, при каких условиях российские автовладельцы готовы отказаться от личного автомобиля. В мартовском опросе приняли участие более 3000 респондентов.
Собственники машин в России продолжают держаться за личный транспорт, даже на фоне возможного роста затрат. По данным исследования, лишь 10% водителей задумаются об отказе от автомобиля, если расходы на его содержание вырастут более чем на 50%. Еще 5% признались, что критической для них стала бы прибавка в районе 25-50% к текущим расходам.
При этом 14% опрошенных заявили, что продать машину их заставили бы не цены, а потеря работы или серьезные финансовые проблемы. Альтернативы в виде общественного транспорта и каршеринга пока остаются нишевым сценарием. Лишь 5% респондентов готовы рассматривать отказ от личного авто, если появится действительно удобная и быстрая инфраструктура.
На этом фоне особенно выделяется группа принципиальных автовладельцев. Для сравнения, 28% участников опроса говорят, что вообще никогда не откажутся от своей машины. Еще 37% воспринимают автомобиль как безусловную часть жизни и готовы расстаться с ним только при серьезных непредвиденных обстоятельствах.
"Мы видим, что для большинства российских водителей машина уже давно не просто средство передвижения, а часть привычного образа жизни и личной свободы. Даже если стоимость владения продолжит расти, люди в первую очередь будут искать способы оптимизировать расходы: менять формат использования, внимательнее выбирать сервис и запчасти, но не спешить с радикальным решением полностью отказаться от автомобиля", - отмечает в разговоре с "РГ" Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.