Каждый третий водитель ни за что не продаст свой автомобиль

Аналитическая служба международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service специально для "Российской газеты" провела исследование о том, при каких условиях российские автовладельцы готовы отказаться от личного автомобиля. В мартовском опросе приняли участие более 3000 респондентов.

Собственники машин в России продолжают держаться за личный транспорт, даже на фоне возможного роста затрат. По данным исследования, лишь 10% водителей задумаются об отказе от автомобиля, если расходы на его содержание вырастут более чем на 50%. Еще 5% признались, что критической для них стала бы прибавка в районе 25-50% к текущим расходам.

При этом 14% опрошенных заявили, что продать машину их заставили бы не цены, а потеря работы или серьезные финансовые проблемы. Альтернативы в виде общественного транспорта и каршеринга пока остаются нишевым сценарием. Лишь 5% респондентов готовы рассматривать отказ от личного авто, если появится действительно удобная и быстрая инфраструктура.

На этом фоне особенно выделяется группа принципиальных автовладельцев. Для сравнения, 28% участников опроса говорят, что вообще никогда не откажутся от своей машины. Еще 37% воспринимают автомобиль как безусловную часть жизни и готовы расстаться с ним только при серьезных непредвиденных обстоятельствах.