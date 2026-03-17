Автомобили Ford могут получить в оснащение очки дополненной реальности

Ford патентует очки дополненной реальности для приватного доступа к данным в авто
Компания Ford активно исследует возможности дополненной реальности, что подтверждается серией недавно поданных патентов. Среди них выделяется система, использующая специальные очки, которые подключаются к личному устройству водителя, например смартфону, для отображения конфиденциальных данных. Это позволит ограничить доступ к информации, такой как банковские детали, только авторизованным пользователям, избегая её показа на общем экране автомобиля. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Новый патент демонстрирует, как очки могут заменить традиционный проекционный дисплей, выводя информацию прямо в поле зрения водителя, что способствует безопасности на дороге. Это продолжает тенденцию Ford к инновациям в области AR, включая ранее предложенные системы для парковки и индикации веса. Такие разработки подчёркивают стремление компании интегрировать передовые технологии для разнообразных применений в автомобилях будущего.
Идея ориентирована на повышение приватности и удобства, позволяя пользователям гибко настраивать отображение данных. В перспективе это может изменить взаимодействие с автомобильными интерфейсами, сделав их более персонализированными и эффективными. Ford рассматривает AR как ключевой элемент для следующих поколений транспортных средств, стремясь к созданию умной и адаптивной среды в салоне.