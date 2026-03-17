Каждый седьмой водитель в США сбегает с места ДТП

Новые данные от Американской автомобильной ассоциации показывают тревожный рост числа водителей, покидающих места аварий. Согласно отчету, доля таких происшествий достигла 15%, что означает примерно каждое седьмое ДТП в США. Этот показатель стал самым высоким за последние годы, подчеркивая серьезность проблемы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Исследование выявило типичные причины такого поведения. Около 40% водителей, скрывающихся с места ДТП, не имели действующих прав, а более половины управляли незарегистрированными транспортными средствами. Особенно опасны аварии со смертельным исходом, которые чаще случаются в темное время суток, когда видимость ограничена. Эти факторы указывают на системные пробелы в контроле за дорожным движением.

ААА, как некоммерческая организация, выступающая за безопасность, предлагает конкретные меры для решения проблемы. В пресс-релизе отмечается, что более строгий надзор, разумное внедрение технологий и просветительская работа могут повлиять на поведение водителей. Например, информирование о юридических последствиях и последовательное правоприменение способны снизить число побегов, особенно в районах с дорожными камерами.

Технологические решения также играют важную роль. Системы автоматического оповещения о ДТП, уже доступные во многих автомобилях, включая модели Toyota, могут помочь спасти жизни, сокращая время реакции на инциденты. Этот подход, наряду с международным опытом, как в Японии, где даже незначительные аварии ведут к суровым наказаниям, демонстрирует пути к повышению ответственности на дорогах.