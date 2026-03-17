Водитель намерен судиться с таможней из-за утильсбора

Водитель подал в суд на таможню из-за утильсбора. В России автомобилист обратился в Конституционный суд с жалобой на Московскую таможню, которая начислила утилизационный сбор за ввезённый из Киргизии автомобиль не по льготной ставке, а по повышенной.

© Quto.ru

Согласно материалам дела, мужчина осенью 2023 года подписал договор на покупку Kia Mohave с 3,0-литровым двигателем с продавцом из Киргизии. В декабре машина прибыла на таможню соседней страны, а к февралю кроссовер получил все необходимые документы. Размер утильсбора при этом составлял 5,2 тыс. рублей.

Однако уже в марте 2024 года столичное управление ФТС доначислила утилизационный сбор в размере 1,28 млн рублей. При этом водитель указал, что купил автомобиль для личного пользования, а не перепродажи.

Таможенники, однако, на обращения гражданина не реагировали и отменять дополнительные начисления не стали. В ведомстве заявили, что россиянин нарушил правила ввоза транспортного средства.

По словам автоюриста Льва Воропаева, автомобиль, вполне вероятно, был растаможен без уплаты пошлины в виде совокупного таможенного платежа. Это, как отмечает эксперт, может указывать на то, что машина была ввезена не для личного пользования.

Он также усомнился, что КС РФ встанет на сторону автомобилиста и отменит доначисление утильсбора.

Тем временем в России подсчитано, как сильно вырастут цены на Toyota RAV4 из-за новых правил растаможки.